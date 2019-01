Hannover

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG BCE) fordert mit Blick auf den geplanten Kohleausstieg eine Absicherung der Beschäftigten sowie Unterstützung für die betroffenen Regionen beim Strukturwandel. „Die Regierung muss Verantwortung übernehmen, wenn sie einen rentablen Industriezweig politisch abschalten will“, sagte Michael Vassiliadis, Chef der IG BCE, bei der Jahrespressekonferenz der Gewerkschaft. Klar sei dabei: Je schneller der Ausstieg aus der Kohle vollzogen werde, desto teurer werde es.

Die Gewerkschaft will für die betroffenen Kumpel nicht nur den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen erreichen, sondern auch die Zahlung eines Anpassungsgeldes, mit dem der Zeitraum bis zu einem früheren Renteneintritt überbrückt werden kann. Ein solches Anpassungsgeld ist auch bei der Abwicklung des Steinkohlebergbaus gezahlt worden. Laut Vassiliadis würden die Kosten für ein Anpassungsgeld für Beschäftigte in der Braunkohle bis zu fünf Milliarden Euro betragen, wenn man den Betroffenen die Leistung ab dem Alter von 58 Jahren zahlen würde. Bei der Rechnung ging man von 20.000 Beschäftigten aus. Diese Summe sollte zur Hälfte von Staat und Unternehmen übernommen werden.

Kein zu schneller Ausstieg

Darüber hinaus seien „private und öffentliche Investitionen von gewaltigem Ausmaß in industrielle Neuansiedlungen, Infrastruktur und Zukunftstechnologien für die Reviere“ notwendig, sagte Vassiliadis. Den betroffenen Regionen – vor allem in den Neuen Bundesländern – sei nicht mit „noch mehr Baumärkten und Nagelstudios“ geholfen.

Vassiliadis ist auch Mitglied der Kohlekommission, die für die Bundesregierung ein Konzept für den Ausstieg der Braunkohle entwickeln soll. Am Dienstag trifft sich die Kanzlerin mit Vertretern der Kommission. Der Gewerkschaftsboss kritisierte das Vorgehen der Politik: „Das Problem dabei ist: Die Politik wünscht sich eine Art Masterplan zum Strukturwandel in den Braunkohle-Revieren, lässt uns aber im Dunkeln darüber, was sie dafür eigentlich bezahlen will“, so Vassiliadis. Er warnte zudem davor, übereilt aus der Braunkohle auszusteigen, solange der Netzausbau für die Weiterleitung Erneuerbarer Energien im Schneckentempo vorangehe. „Erst beim Ausbau liefern, dann abschalten“, sagte er.

Mit Blick auf die anstehenden Tarifrunden (beispielsweise in der chemisch-pharmazeutischen Industrie) kündigte der IG-BCE- Vorsitzende an, ins Zentrum der Verhandlungen die Forderung nach mehr Arbeitszeitsouveränität zu stellen. „Bei ständig wachsendem Veränderungsdruck und steigender Arbeitsverdichtung verdienen die Beschäftigten Entlastung und ein Mehr an Selbstbestimmung“ sagte Vassiliadis.

Von INKEN HÄGERMANN