Gegen den Strom

Elektromobilität

Der Aachener Professor Günther Schuh mischt die Autoindustrie auf. Erst düpiert er mit seinem selbst entwickelten Streetscooter für die Post die großen Hersteller. Jetzt will er mit einem neuartigen Kleinwagen Elektromobilität massentauglich machen. Was treibt ihn an? Und warum gelingt ihm, was die Konzerne nicht schaffen?

Aachen. In einer kleinen Fabrikhalle auf dem Campus der RWTH Aachen, nur ein paar Wiesen und Weiden entfernt von der Grenze nach Holland und Belgien, beugt sich ein hochgewachsener Mann im Anzug zu einem silbernen Kleinwagen hinunter, streichelt über den Kotflügel und sagt: „Ein bisschen was vom 911er steckt ja auch drin.“ In seinem Blick liegt Zufriedenheit. Es ist die Zufriedenheit mit dem eigenen Kind.

Das Auto mit dem internen Spitznamen Tom, benannt nach der TV-Serie „Tom und Jerry“, ist der Prototyp eines Modells, mit dem dieser Mann in den kommenden Jahren den deutschen Markt für Elektroautos aufmischen will. Mindestens 10 000 Exemplare seines e.GO Life will der Aachener Professor Günther Schuh jedes Jahr in einem Werk im Aachener Stadtteil Rothe Erde bauen lassen. Ein ehrgeiziges Projekt – mit der Zahl wäre ihm derzeit ein Spitzenplatz in den Verkaufsstatistiken der Elektroautos in Deutschland gewiss.

Nur steckt in dem Lob des Professors für sein Kind natürlich auch etwas Zwiespältiges. Ja, mit etwas gutem Willen erinnert die geschwungene Haube hinter den Scheinwerfern tatsächlich an den Porsche-Klassiker. Und, mag sein: „An der Ampel lassen Sie damit sogar jeden Porsche stehen“, schwärmt Schuh. „Jedenfalls auf den ersten drei Metern.“ Ansonsten aber steckt ziemlich genau gar nichts von einem Porsche in diesem Kleinwagen. Und die große Frage ist natürlich, wie viel Porsche-Faktor die Deutschen denn brauchen, um sich für ein Elektroauto zu begeistern. Wie viel Luxus, Stil und PS-Wucht denn wohl nötig sind, damit sie sich in ein Elektromobil verlieben? Was muss passieren, damit E-Autos in Deutschland massentauglich werden? Ist der kleine Tom da Teil der Lösung?

Der Grund dafür, dass man dem Aachener Professor Günther Schuh eine Menge kluger Antworten auf diese Fragen zutraut, liegt an seinem großen Coup, mit dem er 2014 die gesamte europäische Automobilbranche bloßstellte.

Damals suchte die Deutsche Post einen Elektrotransporter, um Pakete auszuliefern. Ein prestigeträchtiger, lukrativer Auftrag, für die Post sind 70 000 Fahrzeuge unterwegs. Doch der Zuschlag ging nicht an VW, nicht an Daimler, auch nicht an Renault. Sondern an ihn, den Aachener Professor Günther Schuh, und seinen Kollegen Achim Kampker, die sich zusammen den Streetscooter ausgedacht hatten. „Können Sie das auch in größer?“, fragten die Post-Leute Schuh. Der Professor konnte.

Mittlerweile hat die Post ihnen die Firma abgekauft – und Schuh ist ein noch gefragterer Mann. Gerade erst ist der 58-Jährige aus China zurückgekommen, wo sich der chinesische Wirtschaftsminister mit ihm über Industrie 4.0 unterhalten wollte. „Ein für chinesische Verhältnisse ziemlich junger Mann“, sagt Schuh, das Treffen hat ihm offenbar gefallen. Die Medien bitten ohnehin um Interviews. Und immer geht es um die ähnlichen Fragen: Warum gelingt ihm hier in Aachen, was die mächtigen Autokonzerne nur so zögerlich zuwege bringen? Woran hakt es bei der Elektromobilität in Deutschland? Und macht es eigentlich Spaß, die Großen dieser Branche mal ganz gepflegt ein bisschen zu ärgern?

Dabei klang es in den vergangenen Monaten, nach dem Post-Triumph, dann gern mal so, als sei der Professor aus Aachen ein Außenseiter, der am äußersten westlichen Zipfel der Republik einen Überraschungstreffer landete. Doch das ist nicht ganz richtig.

„Die ersten Hybridantriebe der Welt waren in Aachen unterwegs“

Schon in den Achtzigerjahren, als wissenschaftliche Hilfskraft, baut er mit Kommilitonen den ersten Hybridmotor, setzt ihn in einen VW Bulli und fährt damit durch Aachen. Das Modell hatte ein paar Kinderkrankheiten. Zum Beispiel, erinnert sich Schuh, durften sie mit dem Wagen nicht gleichzeitig bremsen und eine Rechtskurve fahren – da drohte der Bulli umzukippen. Ein Schönheitsfehler. „Damals waren die ersten Hybridantriebe der Welt in Aachen unterwegs“, sagt Schuh. „Da wussten die Nissans noch gar nicht, wie man Hybrid schreibt.“

Günther Schuh erzählt die Geschichte, im leicht singenden kölschen Tonfall, um zu zeigen: Die deutsche Forschung und Industrie waren bei umweltfreundlichen Antrieben immer vorn. Nur entschied man sich damals dafür, am Diesel – den Schuh im Gespräch den „guten Diesel“ nennt – festzuhalten, weil er günstiger und effizienter war. Wir hätten gekonnt, soll das heißen. Wir wollten nur nicht. Zur Erinnerung steht bei Schuh ein Modell-Bulli auf dem Besprechungstisch.