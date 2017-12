Bei der Explosion auf dem Geländer der Gasverteilstation starb ein Arbeiter.

© dpa

Österreich

Gasversorgung läuft nach Explosion wieder

Die Versorgung mit Gas in Europa läuft nach der Explosion in der Gasverteilstation in Österreich wieder normal. „Alle Transitsysteme sind in alle Richtungen wieder funktionsfähig und in Betrieb“, erklärt die Betreiberfirma.