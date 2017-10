Dax erreicht Allzeithoch

Wo Zahlen regieren: Das Börsenparkett in Frankfurt am Main. © dpa

Dank starker US-Börsen

Anhaltendes Zinstief, schwacher Euro, starke Vorgaben aus Übersee – am deutschen Aktienmarkt löst derzeit ein Rekord den nächsten ab. Der Dax markierte im frühen Handel bei 12.976,24 Punkten den höchsten Stand in seiner fast 30-jährigen Geschichte.

Frankfurt. Der Dax ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Der deutsche Leitindex markierte im frühen Handel bei 12.976,24 Punkten den höchsten Stand in seiner fast 30-jährigen Geschichte. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,23 Prozent auf 12.932,96 Zähler.

Damit übertraf der Dax das alte Rekordhoch aus dem Juni von 12.951,54 Punkten. Rückenwind erhielten die Kurse vor allem von den US-Börsen, die zuletzt auf immer neue Bestmarken gestiegen waren. Auch der jüngst schwächere Euro half, weil dies Exporte vieler Unternehmen außerhalb der Euro-Zone billiger macht.

Wird bald die 13.000-Punkte-Marke geknackt?

Seit dem Jahresbeginn verbucht der Dax ein Plus von rund 13 Prozent. Händler rechnen nun mit einem raschen Herantasten an die runde Marke von 13.000 Zählern. „Sollte diese Hürde überwunden werden, bekäme der Markt ein sogenanntes Momentum, und neue Käufer dürften den Index schnell weiter nach oben treiben“, meinte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Der M-Dax, in dem die Aktien mittelgroßer Firmen vertreten sind, legte um 0,15 Prozent auf 26.124,45 Punkte zu. Er stieg ebenfalls auf einen neuen Höchststand. Der TecDax gewann 0,60 Prozent auf 2489,58 Zähler – für den Technologiewerte-Index ist dies das höchste Niveau seit fast 17 Jahren. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gab indes um 0,20 Prozent auf 3598,18 Punkte nach.