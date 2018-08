Alba

Ein Jobangebot für Naschkatzen bietet der Süßwarenhersteller Ferrero: Im Internet sucht der Nutella-Hersteller 60 Tester für seine berühmte Nuss-Nougat-Creme. Vorkenntnisse sind laut der Stellenanzeige nicht nötig: Der Konzern sucht „Leute, die lernen möchten, wie man Kakao, Haselnüsse und andere halbfertige süße Produkte“ schmeckt.

Bewerber sollen in einem dreimonatigen bezahlten Trainingskurs lernen, „den Geruchs- und Geschmackssinn zu erziehen“. Danach werde entschieden, wer sich als Nutella-Tester eignet. Erfolgreiche Bewerber sollten demnach an zwei Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden zur Verfügung stehen. Über die Vergütung machte der Lebensmittelhersteller keine Angaben.

Jobangebot hat einen Haken

Einen Haken hat das süße Jobangebot allerdings. Der Einsatzort ist das italienische Alba. Dort befindet sich der Hauptsitz von Ferrero.

Zuletzt hatte Nutella seine Fans mit einer Veränderung der Rezeptur verärgert. Der süße Brotaufstrich enthält seitdem weniger Kakao und mehr Zucker. Der Fettanteil hingegen sank.

