Essen

Eon baut sein Engagement in der Windkraft aus. In Schweden will der Essener Energieversorger einen der größten Windparks auf dem europäischen Festland bauen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Das Projekt soll mit einem Schweizer Finanzinvestor gestemmt werden, der 80 Prozent der Anteile übernimmt. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant. Die Essener werden die Anlage in Mittelschweden im Rahmen eines langfristigen Betriebs- und Wartungsvertrags betreiben.

Windparks mit 1000 Megawatt in einem Jahr

Die Gesamtinvestitionen betragen rund 500 Millionen Euro. Eon hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr Windprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 1000 Megawatt ans Netz gebracht. Im Zuge einer geplanten Neuaufteilung ihrer Geschäftsfelder will Eon die erneuerbaren Energien an RWE abgeben.

Von RND/dpa