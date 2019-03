Wirtschaft Elektromobilität - Regierungskommission fordert massiven Ausbau von Strom-Tankstellen Die Bundesregierung will die Elektromobilität in Deutschland massiv ausbauen. Die dazugehörige Infrastruktur mit entsprechenden Ladestationen muss jedoch parallel dazu wachsen. Viele der heutigen Stromzapfsäulen sind eigentlich illegal.

Autofahrerin lädt ihr Elektroauto an der deutschlandweit ersten Ultraschnellladestation an der Raststätte Brohltal Ost an der Autobahn A61 auf. Quelle: Thomas Frey/dpa