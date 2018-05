Düsseldorf

Die Sonne strahlt und die Temperaturen überschreiten fast täglich die 20-Grad-Marke. Die Leute tummeln sich in den Eisdielen oder holen sich am Büdchen ein Eis auf die Hand. Auch die süße Abkühlung aus dem Supermarkt wird zunehmend beliebter.

19 Euro pro Kopf für Eis aus dem Supermarkt

Oder anders gesagt: In den vergangenen zwölf Monaten stiegen die Umsätze mit Eiscreme im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten um fast 4 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro, wie das Marktforschungsunternehmen Nielsen mitteilte. Das reichte alles in allem für gut 468 Millionen Liter Speiseeis.

Pro Kopf gaben die Menschen in Deutschland von April 2017 bis März 2018 demnach im Handel rund 19 Euro für Eiscreme aus. Vor allem von April bis August sei Eiszeit, sagte der Nielsen Eis-Experte Till Inderfurth.

Günstige Eissorten sind hoch im Kurs

„Bei den Deutschen sind die Klassiker Vanille oder Schokolade immer noch hoch im Kurs. Sie fangen aber auch an zu experimentieren und greifen zu exotischen Sorten. Salziges Karamelleis oder Walnuss-Ahorn-Eis wird immer häufiger im Lebensmitteleinzelhandel gekauft“, berichtete der Branchenkenner. Der Trend zu Frozen Joghurt sei dagegen abgeflaut.

Auch beim Eisgenuss aus dem Supermarkt achten die Verbraucher aber auf den Preis. Rund 60 Prozent der Einkäufe entfielen laut Nielsen auf die in der Regel günstigeren Eigenmarken der Händler.

Von RND/dpa