Wirtschaft Autoindustrie - E-Mobilität bedroht hunderttausend Jobs Laut einer neuen Studie könnte der Umstieg auf die E-Mobilität mehr als 100.000 Jobs in der deutschen Autoindustrie kosten. Der VW-Stratege verkündet unterdessen, wann das Ende des Verbrenners droht.

KEINE ZUKUNFTSMUSIK: Ein VW-Mitarbeiter arbeitet in der Gläsernen Manufaktur in Dresden an der Montage eines E-Golfs. Quelle: Foto: dpa