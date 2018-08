Hannover

Wegen möglicher Reißgefahr ruft der Kondomhersteller Durex einige seiner latexfreien Kondome zurück. Bei den betroffenen Verhütungsmitteln handelt es sich demnach um Chargen „Durex Natural Feeling“ (Zehnerpackung), „Natural Feeling Easy Glide“ (Zwölferpackung) und der „Love Collection“ (Packung mit 31 Kondomen).

Durex betont, es gebe keine unmittelbaren Risiken für Gesundheit oder Sicherheit. Sollte dennoch ein Kondom reißen oder undicht werden, rät der Hersteller Kunden, innerhalb von 72 Stunden ein Arzt oder Apotheker aufzusuchen.

Betroffene Kunden können die Kondome unter Angabe der Kontodaten an den Hersteller zurückschicken. Durex will sowohl den Kaufpreis als auch die Versandkosten vollständig erstatten. Laut Herstellerangaben erstatten auch Geschäfte, in denen die betroffenen Kondome gekauft wurden, den Kaufpreis.

Diese Sorten und Chargen sind vom Rückruf betroffen

„Love Collection“ (EAN 4002448114949, Chargennummern 1000418942, 1000435589, 1000445131 und 1000447250)

„Natural Feeling“ (EAN 4002448097068, Chargennummern 1000417805, 1000474804 und 1000438054)

„Natural Feeling Easy Glide“ (EAN 4002448118312, Chargennummern 1000465806, 1000399885 und 1000472395)

Die Chargennummern befinden auf der Außenverpackung der Kondome. Auch die Folien der einzeln verpackten Kondome sind mit den Chargennummern bedruckt.

Von RND