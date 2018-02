Turbulenzen an der US-Börse sorgten am Montagnachmittag für Aufregung.

US-Aktienmarkt

Dow Jones sinkt unter 24.000 Punkte

An den US-Börsen hat sich am Montag im späteren Handel Panik breit gemacht. Der Dow Jones hat vorübergehend seine gesamten Zugewinne des Jahre eingebüßt. Der US-Leitindex sackte zeitweise um knapp 1600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag.