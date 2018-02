„Wir wollen grüne Batterien“ sagte EU-Energiekommissar Maros Sefcovic in Brüssel. Doch die Hersteller belassen es bei einem Bekenntnis und kaufen weiterhin bei chinesischen Herstellern ein.

Die EU trommelt weiter für eine Batterie-Allianz

Die EU will den Rückstand bei Batterien für Elektroautos aufholen. In der kommenden Woche soll der Startschuss für den Bau einer eigenen Fertigung gegeben will. Bei einem Treffen in Brüssel sagten Vertreter der Mitgliedstaaten den Konzernen lukrative Gewinne voraus, wenn sie nun endlich eine Batterie-Allianz bilden.