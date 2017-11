Der Preis der Sicherheit

Der alte Traum vom sicheren Gold

Wenn es unruhig wird an den Finanzmärkten, ist schnell von den „sicheren Häfen“ die Rede – zuallererst von Gold. Das Edelmetall ist knapp und wird es bleiben, was die wichtigste Voraussetzung für Werterhalt ist. Gold könne nicht pleitegehen, sagen seine Fans.

Über die Wertentwicklung sagt das allerdings nichts. Gold unterliegt – wie die meisten Rohstoffe – erheblichen Preisschwankungen. So kostete eine Feinunze (31 Gramm) auf dem Höhepunkt Ende 2012 knapp 1400 Euro, gut ein Jahr später waren es knapp 900 Euro, jetzt sind es gut 1000 Euro. Der Vorzug dabei: Der Goldpreis entwickelt sich meist gegenläufig zu anderen Anlageklassen. Herrscht an den Aktienbörsen Panik, wird Gold wertvoller.

Goldanlagen gibt es in vielen Formen. Auch mit Wertpapieren kann man auf die Preisentwicklung setzen. Wer aber die Sicherheit in den Vordergrund stellt und auch für einen Zusammenbruch am Finanzmarkt gerüstet sein will, sollte physisches Gold – also Münzen oder Barren – kaufen.