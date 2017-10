.

ERNEUERBARE ENERGIEN

Bürgernah oder Windparks mit falschem Schein?

Ein Windpark mit Beteiligung von Bürgern vor Ort – da wird der Widerstand vielleicht nur halb so heftig. Und so nutzen professionelle Projektentwickler eine Chance des neuen Erneuerbare Energien-Gesetz und stellen Bürgerenergiegesellschaften auf, um bei der Bundesnetzagentur den Zuschlag zu ergattern. Auch in der Region Hannover sollen solche Bürgerwindparks entstehen – das wird einerseits heftig kritisiert – andererseits als legitim gerechtfertigt. Derweil kämpft Projektentwickler UKA weiter um entsprechende Baugenehmigungen.