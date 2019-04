New York

Boeing drosselt noch in diesem Monat die Produktion des umstrittenen Flugzeugtyps 737 Max. Statt 52 sollen dann 42 der Modelle gebaut werden, teilte der US-Flugzeugbauer am Freitag mit. Ziel der Maßnahme sei es, sich auf Wartungen an dem automatischen 737-Max-Steuerungssystem konzentrieren zu können, das als mögliche Ursache zweier Flugzeugabstürze gilt. Konzernchef Dennis Muilenberg betonte, es handele sich um einen vorübergehenden Produktionsrückgang und eine Reaktion auf eine vorläufige Aussetzungen von Lieferungen der Flugzeugtypen. Entlassungen seien nicht geplant.

Bei dem Absturz einer Boeing 737 Max waren im März in Äthiopien alle 157 Insassen umgekommen. Im Oktober war in Indonesien ebenfalls eine Maschine gleichen Modells abgestürzt, auch dabei waren alle Insassen - 189 - gestorben. Der Flugzeugbauer ist inzwischen mit zunehmenden Klagen von Familien der Opfer konfrontiert.

Nach vorläufigen Untersuchungsberichten zu beiden Flugzeugunglücken aktivierten fehlerhafte Sensordaten das Steuerungssystem, wodurch die Nasen der Maschinen nach unten gerissen wurden. Die Piloten gelang es nicht, die automatische Steuerung unter Kontrolle zu bekommen. Die Boeing-Steuerungssoftware namens MCAS soll eigentlich verhindern, dass die Nase der Boeing 737 Max nach oben gedrückt wird. Doch in manchen Fällen sinkt sie dadurch zu weit nach unten ab.

Schon im März Lieferungen ausgesetzt

Dass Boeing die 737-Max Produktion herunterfährt, kam nicht völlig überraschend. Schon im März hatte der Konzern nach internationalen Startverboten bereits die Lieferungen ausgesetzt. Dabei hatte Boeing ursprünglich gehofft, die Produktion der Maschine auf 57 pro Monat zu erhöhen. Inzwischen mehren sich unausgelieferte Jets vom Typ Max in der Konzernwerkshalle in Renton im US-Staat Washington.

Muilenberg erklärte, die vorläufige Drosselung solle ein gesundes Produktionssystem am Laufen und aktuelle Beschäftigungszahlen bei Boeing konstant halten. Dies bedeutet praktisch, die Fertigung von 737 Max jetzt herunterzufahren, um spätere tiefe Einschnitte zu vermeiden, falls die Systemwartungen länger als erwartet dauern sollten.

Boeing hat weniger als 400 Flugzeuge vom Typ Max ausgeliefert, aber einen Auftragsbestand von mehr als 4600. Die indonesische Airline Garuda hat bereits erklärt, ihren Auftrag über 49 Flugzeugmodelle stornieren zu wollen. Andere Gesellschaften, etwa die vom Unglück in Indonesien betroffene Lion Air, spielen ebenfalls mit einem solchen Schritt. Ein Boeing-Vertreter betonte am Freitag, die angekündigte Produktionseinschränkung habe nichts mit möglichen Stornierungen zu tun.

Von RND/AP