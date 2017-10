FLUGHAFEN HANNOVER: Bodenpersonal hat Aussicht auf Tarifvertrag

© Holger Hollem

LOHN UND ARBEIT

Bewegung im Tarifstreit beim Bodenpersonal

Optimismus bei der Gewerkschaft: Nach der ersten Verhandlungsrunde will die AHS (stellt das Bodenpersonal am Flughafen) am Standort Hannover-Langenhagen ein Angebot vorlegen. Damit könnte das „Sozialdumping“ ein Ende finden.