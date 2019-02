Berlin

Der Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz stellt Medienberichten zufolge seine Ketchup-Lieferungen an die Supermarkt-Kette Edeka ein. Das geht aus einem Bericht der „Lebensmittel-Zeitung“ hervor, aus dem verschiedene weitere Medien berichten. Hintergrund ist demnach eine Preiserhöhung durch Heinz, bei der Edeka nicht mitziehen will. Der US-Konzern habe mit einem Stopp der Ketchup-Belieferung reagiert.

Es ist von einer Preiserhöhung im zweistelligen Prozentbereich die Rede. „Wir können nicht zulassen, dass Finanzinvestoren auf Kosten unserer Kunden und der Edeka-Kaufleute ihre Deals refinanzieren“, zitiert die „Lebensmittel-Zeitung“ einen Heinz-Manager.

Edeka will eigenes Produkt einführen

Dem Bericht zufolge will nun die entstandene Lücke im Sortiment mit einem eigenen Produkt füllen. Das Alternativ-Ketchup solle schon bald unter dem Namen „Papa Joe's“ in die Regale kommen.

Lesen Sie auch: Supermärkte setzen Markenhersteller zunehmend unter Druck

Kraft Heinz muss Milliarden auf Markenwerte abschreiben

Kraft Heinz ist 2018 wegen einer 16 Milliarden US-Dollar hohen Abschreibung auf den Wert vieler Marken tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand 2018 ein Minus von 10,3 Milliarden Dollar (9,1 Mrd Euro) nach einem Gewinn von knapp 11 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in Pittsburgh und Chicago mitteilte.

Zudem wurde bekannt, dass die US-Börsenaufsicht die Bilanzierungspraxis untersucht. Die Aktie des 2015 fusionierten Unternehmens rauschte nachbörslich um 20 Prozent nach unten. Sollte das Papier auch im regulären Handel so stark sinken, würde der Börsenwert des Unternehmens um knapp 12 Milliarden Dollar sinken.

Von RND mit dpa