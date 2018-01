An einem Institut des Universitätsklinikums Aachen seien 25 Personen untersucht worden, nachdem sie jeweils über mehrere Stunden Stickoxid (NO2) in unterschiedlichen Konzentrationen eingeatmet hätten.

© dpa

Dieselskandal

Auch Menschen wurden Abgastests ausgesetzt

Erst die Versuche an Affen, nun kommt ans Licht: Auch Menschen wurden giftigen Stickoxiden ausgesetzt, um deren Schädlichkeit zu testen. Federführend war erneut die Forschungseinrichtung EUGT der führenden deutschen Autokonzerne. Durchgeführt wurden die Versuche hier bei uns in Deutschland – am Universitätsklinikum Aachen.