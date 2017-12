Das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit Griechenlands wächst.

© dpa

Kreditwürdigkeit

Anleger greifen wieder zu griechischen Staatsanleihen

Noch hängt Griechenland am Tropf der internationalen Hilfskredite, doch ab Sommer 2018 soll sich Athen wieder am Kapitalmarkt refinanzieren. Auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel gibt es in jüngster Zeit sichtbare Fortschritte. Das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Landes wächst.