Hannover

Amazon-Pakete sehen immer gleich aus. Sie sind pappbraun, haben einen schwarzen Amazon-Aufdruck und eine Reißnut zum Öffnen. Nur die Größe ändert sich je nach Inhalt. Bald könnten sie aber ganz anders aussehen. Der Versandriese testet in den USA nämlich gerade einen neuen Weg, Geld zu verdienen. Und zwar mit Werbung auf den Paketen.

Den Anfang macht in den USA der Kunde Verizon. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten der größte Mobilfunkbetreiber. Verizon besitzt dort auch das größte LTE-Netz. Diesen schnellen Anschluss will der Konzern möglichst breit vermarkten. Deshalb bekommen diejenigen Kunden Pakete mit dem Werbeaufdruck, die in einem bestimmten Postleitzahlgebiet wohnen. Genau da nämlich, wo der schnelle Anschluss gerade neu verfügbar ist.

Wer Sportbekleidung bestellt, bekommt Werbung fürs Fitnesscenter

Es wären aber auch noch andere Modelle denkbar. So könnten bevorzugt Kunden ein Paket mit der Werbung bekommen, die sich ein neues Smartphone bestellt haben. Die Daten dazu hat Amazon. Wer Sportbekleidung ordert, hat vielleicht auch Interesse an einem Fitnessstudio um die Ecke? Und wer sich Autopolitur bestellt, könnte der Werbung für das neuste BMW-Modell einen zweiten Blick schenken.

Das Werbeformat hat Potenzial, auch hierzulande. Denn wer ein Paket bekommt, freut sich in den meisten Fällen. Dieses positive Gefühl ist ein schlagendes Argument für Werbekunden.

Amazon wiederum hat den Bereich Werbung im vergangenen Jahr stark ausgebaut – allerdings fast ausschließlich online. Der Umsatz stieg um 130 Prozent. Es könnte sein, dass der nächste Wachstumsschub offline passiert.

Von Anne Grüneberg/RND