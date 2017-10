OLDIETREFF: Auf dem Gelände des ADAC waren viele Marken vertreten – eine Rarität sicher der DeLorean DMC 12, als Typ bekannt aus dem Film „Zurück in die Zukunft“, wo er zur Zeitmaschine getuned worden war.

© Foto: Hübner

Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft: Oldietag beim ADAC in Laatzen

Alte geworden, doch jung geblieben und heiß begehrt: So sind die Fahrzeuge, die man bei Oldtimertreffen anrollen sieht, wo sie mit verklärtem Blick und großen Augen bewundert werden, von Alt und Jung gleichermaßen. Am Tag der Einheit war wieder so ein Treffen in Laatzen bei Hannover. Mit einem ganz besonderen Automobil ...