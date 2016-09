DIE AUSWAHL IST GROSS: Für die meisten Fahranfänger ist das erste Auto etwas ganz besonderes - egal von welcher Marke es stammt.

TRAUMAUTO

Was für junge Autofahrer wirklich zählt?

Von welchen Autos träumen junge Fahrer? Womit beschäftigen sie sich während der Fahrt und was darf in bzw. an ihrem Wagen auf keinen Fall fehlen? CosmosDirekt hat in zwei repräsentativen forsa-Umfragen untersucht, worauf junge Autofahrer in Deutschland besonderen Wert legen und in welchen Bereichen sie Nachholbedarf haben.