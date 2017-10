STANDARDBOX: Die Dusche ist hinten links oben, die Matratzen sind alle vom Typ „Testsieger bei Stiftung Warentest“, das Sehnsuchtsmotiv links ist so etwas wie Fensterersatz.





© Foto: Mehle

Unternehmen

Schlafen in der Box: Neues Hotelkonzept in Hannover

Mal kurz in eine große Stadt fahren und dort günstig übernachten – das ist ein Trend, den Unternehmer Oliver Blume nutzen will und wofür er sich das Konzept „Boxhotel“ ausgedacht hat. Nach einem Testlauf in Göttingen will er nun bald in Hannover mit seinem Hotel ohne Rezeption richtig loslegen.