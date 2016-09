| Ralph Hübner

Die künftigen Obergrenzen der Mietzuschüsse für Sozialhilfe- und Hartz IV-Bezieher in der Region Hannover stehen fest. Laut Sozialdezernent Erwin Jordan liegen die neuen sogenannten Mietobergrenzen in gut 70 Prozent der Fälle unter den bisherigen. Das heißt, die Zuschüsse werden geringer ausfallen.

Allerdings soll das nur für neue Leistungsempfänger gelten: für die derzeit 80 000 Bedarfsgemeinschaften und Haushalte mit zusammen 147 000 Leistungsbeziehern gelte ein Bestandsschutz.

Grundlage der neuen Werte ist der gerade erstmals erstellte Mietspiegel für die 21 Kommunen. Jordan stellte die Zahlen gestern vor. Er hofft, dass sie als Maßstab künftig vor den Gerichten Bestand haben, da man die Vorgaben auf Grund mehrerer Urteile des Bundessozialgerichts umgesetzt habe. In der Vergangenheit musste die Region einige Schlappen bei Klagen von Leistungsempfängern hinnehmen. Damit die Mietobergrenzen zum 1. Mai wirksam werden, ist noch die Zustimmung der Regionsversammlung erforderlich.

Zwei Beispiele: Eine Person bekommt in Hannover künftig maximal 354 Euro Mietzuschuss statt bisher 385 Euro, in der Wedemark 380 statt 330 Euro. Als Basis für die Berechnungen dienten die Marktpreise für Wohnungen von 50 Quadratmetern Größe (Maßstab im Sozialwohnungsbau für Ein-Personen-Haushalt). Ein Vier-Personen-Haushalt erhält als maximalen Mietzuschuss in Gehrden 575 Euro statt 556 Euro, in Garbsen 532 statt 600 Euro (angelehnt an Wohnraummieten für etwa 75 bis 80 Quadratmeter). Umziehen muss wegen der neuen Werte niemand – es gibt nur nicht mehr Zuschuss, als die Mietobergrenzen für angemessenen Wohnraum vorsehen.

Die „Kosten der Unterkunft“ machen laut Jordan mit 275 Millionen Euro den „mit Abstand größten Einzelposten“ im Regionshaushalt aus. Ob diese Ausgaben nun sinken werden, sei nicht absehbar – er hoffe, die Höhe je Bedarfsgemeinschaft zu halten und dass der rasante Zuwachs nun vorbei sei.

