Keine Panik vor dem Führerschein

So übersteht man auch die Prüfung.

VON SASCHA RETTIG

Gleichzeitig auf rote Ampeln, Vorfahrtsschilder und Fußgänger achten: Bei der Führerscheinprüfung kommt auf Anfänger einiges zu. Und manche geraten dabei so in Panik, dass sie erst gar nicht zur Führerscheinprüfung antreten. Doch mit der richtigen Fahrschule lassen sich Ängste in den Griff bekommen.

Etwas Aufregung in den ersten Fahrstunden und vor der Führerscheinprüfung ist ganz normal. „Die Nervosität hat ja durchaus eine positive Wirkung, sie sollte aber ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten“, sagt die Diplom-Psychologin Helga Knigge-Illner. Hinter Prüfungsängsten stecke oft mangelndes Selbstwertgefühl oder die Angst vor der Bewertung, die häufig als Beurteilung der eigenen Person gesehen wird.

Meist macht die theoretische Führerscheinprüfung deutlich weniger Angst als die praktische. „Die Theorie ist nicht so nervig und eher wie in der Schule: Die Inhalte hat man gelernt, und was gefragt wird, ist abschätzbar“, sagt Wolfgang Hesser vom Interessenverband Deutscher Fahrlehrer.

Emotional schwieriger ist für viele die praktische Prüfung: Nicht nur, dass man den Prüfer nicht kennt – im Verkehr gibt es viele Situationen, auf die man spontan richtig reagieren muss.

Die Prüflinge sollten sich möglichst wenig Druck aussetzen. „Manche tragen einen Wettbewerb aus, wer den Führerschein mit weniger Stunden schafft, oder man will die Prüfung unbedingt noch vor dem Urlaub absolvieren. Auch manche Eltern verlangen, dass die Kinder heute mit ebenso wenig Stunden auskommen wie sie damals“, sagt Weichenrieder: 35 bis 40 Fahrstunden seien angemessen.

Wer unsicher ist, sollte andere nervöse Prüflinge besser meiden. Ebenso sollte er sich von Freunden keine Horror-Storys über schiefgelaufene Prüfungen anhören. Und: Man sollte auf seinen konkreten Prüfungstag nicht herumerzählen.

Ängstliche Prüflinge sollten sich Mut zusprechen: „Man sollte sich immer wieder sagen: ‚Das kannst du! Du hast schon viele schwierige Situationen vorher bewältigt!’“, rät Diplom-Psychologin Knigge-Illner.

Um die Unsicherheit zu verringern, hilft es auch, die Prüfung gedanklich durchzugehen. „Man kann sich überlegen, wo die schwierigen Punkte sein könnten“, sagt Weichenrieder, „außerdem sollte man als Beifahrer möglichst viele Verkehrssituationen abfahren.“

Der Prüfungstag sollte so ruhig und entspannt wie möglich angegangen werden. „Das heißt: unbedingt ausschlafen, gut frühstücken und keinen Zeitdruck aufkommen lassen“, rät Hesser: „Auf keinem Fall sollte man Medikamente zur Beruhigung nehmen.“

Während der praktischen Prüfung lassen sich Prüflinge durch einen kleinen Fehler besser nicht aus der Bahn werfen. „Bloß nicht an diesem Fehler hängen bleiben und weiter darüber nachdenken, sonst folgen viele weitere“, rät Weichenrieder, „das ist vergleichbar mit einem Klavierspieler, der mal einen falschen Ton spielt: Das ist nicht mehr zu ändern, also muss er nach vorne schauen.“

Wie treffe ich eine Wahl

Ängstliche Fahrschüler sollten besonders sorgfältig die Fahrschule auswählen. Es gibt Fahrschulen, die sich auf ängstliche Prüflinge spezialisiert haben. „Der Lehrer sollte Selbstvertrauen aufbauen und das Perfektionsstreben der Fahrschüler abbauen, denn ein Fahrschüler kann noch gar nicht perfekt fahren“, erklärt Fahrlehrer Wolfgang Hesser.

Um die richtige Schule zu finden, sollet man sich im Freundes- und Bekanntenkreis gut umhören, Referenzen einholen und sich auch mal vorab in den Theorieunterricht setzen.

