Die „Hannover Hotspots“ im September 2017

© Screenshot: rahü

INTERNET UND DIE STADT

Ebay-Hotspots für Hannover

Kostenlos mit dem mobilen Gerät ins Internet eintauchen – das fordern viele , doch noch sind die Möglichkeiten in Hannover relativ bescheiden – sofern man nicht „Kunde von Anbieter XY“ ist oder gerade in seiner Bank zu tun hat oder im Lieblingscafé sitzt. In der Innenstadt haben HTP und Üstra gemeinsam einige Zugangspunkte geschaffen (Hot-Spots) – jetzt hat Ebay zwei weitere installiert.