Wer hat die Direktmandate in den bayerischen Stimmkreisen geholt? Und wo hat die CSU besonders stark abgeschnitten, wo besonders schwach? In unserer interaktiven Karte erfahren Sie alle Ergebnisse aus den Stimmkreisen.

Bei der bayerischen Landtagswahl gibt es sieben Wahlkreise, den Regierungsbezirken entsprechend. Die wiederum sind in 91 Stimmkreise unterteilt. Auf diese dürften viele Beobachter mit Spannung schauen. Denn dort werden die Direktmandate vergeben, für welche allein 1030 der insgesamt 1923 Kandidaten antreten.

Im Jahr 2013 gab es noch 90 Stimmkreise – und bis auf einen gingen alle an die CSU. In München-Milbertshofen aber siegte die SPD. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Kann die schwächelnde CSU alle Direktmandate verteidigen oder verliert sie vielleicht sogar den einen oder anderen an die in den Umfragen starken Grünen? Bleibt der SPD ihr Direktmandat oder muss sie es diesmal abgeben? Und welche Chancen haben die anderen Parteien auf ein solches?

In unserer interaktiven Karte können Sie sich nach Auszählung der Stimmen alle Ergebnisse der Stimmkreise anschauen. Wählen Sie einfach den für Sie interessanten Stimmkreis aus und erfahren Sie, welche Partei dort vorn liegt. Die Karte gibt zudem einen Gesamtüberblick darüber, wie sich die Direktmandate im ganzen Land verteilen.