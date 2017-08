Land will bei BatterienWeltmarkt beherrschen

SPD zu Wirtschaftspolitik

„Niedersachsen ist das Land der guten Arbeit“, findet Wirtschaftsminister Olaf Lies. Mit Ministerpräsident Stephan Weil hat er die Eckpunkte für Wirtschaftspolitik im Entwurf des Landtagswahlprogramms vorgestellt.

Hannover. Mehr Jobs, weniger Arbeitslose, sinkende Strompreise, Millionenhilfe für Existenzgründer, Ausbau der Mobilität, eine Bewältigung der Dieselkrise – ganz schön viel, was die SPD in ihrem Regierungsprogramm für die Landtagswahl verspricht. Ministerpräsident Stephan Weil und Minister Olaf Lieshaben die Eckpunkte vorgestellt. Ihre Vision: „Dem Norden gehört die Zukunft.“

Die Bilanz nach fünf Jahren rot-grüner Wirtschaftspolitik könne sich sehen lassen, findet Weil. Immerhin seien 300 000 sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze entstanden. In diesem Jahr kämen 60 000 weitere dazu. Das Land habe die niedrigste Arbeitslosenquote seit fast 30 Jahren. Lies sieht nicht alles rosarot. Unter den 420 000 Beschäftigten in der Region Hannover seien leider 86 000, bei denen der Lohn nicht zum Leben reicht.

Gegensteuern heißt für die SPD, Trümpfe auszuspielen. Als da sind eine Hafenkooperation mit Hamburg und Bremen, von 85 auf 100 Millionen aufgestockte jährliche Ausgaben für den Ausbau von Landstraßen, eine flächendeckende Lade-Infrastruktur für E-Mobilität. Dazu zählt, dass an jedem der rund 625 Behördenstandorte in Niedersachsen künftig eine Ladensäule zu finden sein soll.

Den ganz großen Wurf hat sich Lies in Sachsen Batterieproduktion vorgenommen. Niedersachsen könne Weltmarktführer werden, meint er. Die Innovationsstärke müsse auch im Sinne guter Arbeit mehr und besser demonstriert werden. „Beim Breitbandausbau haben wir den Spitzenplatz vor Bayern.“ Was kein Grund sei, sich auszuruhen.

Wer einen älteren Diesel fährt, wird sich freuen, dass sich der Minister für Nachrüstsysteme stark macht. Die politische Entscheidung für Grenzwerte dürfe nicht zu Lasten von Autofahrern gehen. Überhaupt will er ein Ende des „Diesel-Bashing“. China strebe Mustergültigkeit durch „emissionsfreie Mobilität“ an, „aber Energie wird in China zu zwei Drittel aus Braunkohle gewonnen“.

Energie, genauer Strom, ist das Thema, das Weil Sorgen macht. Die Akzeptanz für die Energiewende werde bei steigenden Strompreisen sinken, sagt er – und die sieht er unweigerlich kommen durch den Leitungsausbau des Netzes und die damit verbundnen Milliarden-Investition beispielsweise in die Stromtrasse Südlink.

Der Ministerpräsident fordert vom Bund eine Senkung der Stromsteuer (derzeit sieben Prozent des Preises). Ohne diese Dämpfung habe energieintensive Grundstoffindustrie wie Dow Chemical oder Salzgitter auf Dauer keine Chance, sich „im knüppelharten Wettbewerb“ zu behaupten. In diesem Sinne „müssen wir vorausschauenden Brandschutz betreiben.“

Von Vera König