Wegen Empfang für Muslime

Es sollte ein friedlicher Empfang anlässlich des muslimischen Neujahrsfestes werden, das in diesem Jahr auf den 3. Oktober und das Jüdische Neujahr fällt. Doch Dresdens Oberbürgermeister wurde deshalb von Rechtsextremen wüst beschimpft.

Dresden. Beim Empfang von Vertretern islamischer Gemeinden ist Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) von Pegida-Anhängern beleidigt und angepöbelt worden. Hilbert, der am Sonntagvormittag zum islamischen Neujahrsfest ins Rathaus geladen hatte, wurde von Pöbelnden scharf angegangen und mit „Hau ab“- und „Volksverräter“-Rufen empfangen. Vor dem Rathaus protestierten zudem mehrere Menschen gegen eine Verschleierung muslimischer Frauen.

Als ein Mann von der Polizei weggeführt wurde, kam es zu Tumulten. Laut Einsatzleitung wurde Hilbert dabei auch angefasst. Seitens der Stadt würden Anzeigen erwartet, hieß es. Um das islamische Neujahr zu begehen, waren Vertreter der drei Moscheen in der Stadt ins Dresdner Rathaus gekommen und von Hilbert begrüßt worden. Darunter war auch der Imam der Dresdner Moschee, auf die am Montagabend ein Sprengstoffanschlag verübt wurde. „Ich hoffe, dass die Täter, sobald gefunden, eine gerechte Strafe erhalten“. erklärte Hilbert am Sonntag.

Von RND/dpa

Dresden