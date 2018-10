Berlin

Nach der Landtagswahl ist vor der Landtagswahl – Endspurt im hessischen Wahlkampf: Während die abgesackte CSU in Bayern Koalitionsgespräche führt, begleitet Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Parteikollegen Volker Bouffier, seinerseits Ministerpräsident von Hessen, bei seinen Wahlkampf-Auftritten und die Grünen sehnen einem neuen Wahlerfolg entgegen.

Das jüngste RTL/n-tv-Trendbarometer zeigt, dass viele Menschen den Grünen allerdings keinen dauerhaften Erfolg zutrauen. Auch ein Verantwortlicher für die Wahlschlappe der CSU in Bayern zeichnet sich aus den Ergebnissen ab – Innenminister Horst Seehofer. Der reagiert auf die Kritik – und droht mit seinem Rücktritt als Parteichef.

Grüner Höhenflug bald vorbei?

Besonders die Landtagswahl in Bayern hat den Grünen laut der Forsa-Umfrage zuletzt einen Aufschwung verschafft: Ihr Umfragewert steigt im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte auf jetzt 21 Prozent. Damit liegen die Grünen sieben Prozentpunkte über der SPD (14 Prozent), sechs Prozentpunkte über der AfD (15 Prozent) und nur noch sechs Prozentpunkte unter der CDU/CSU (27 Prozent). Wenn in dieser Woche der Bundestag gewählt würde, wäre eine schwarz-grüne Koalition möglich.

Der wachsende Zuspruch für die Grünen zeigt sich auch bei der Frage nach der politischen Kompetenz der Parteien. Zehn Prozent der Bundesbürger - und damit so viele wie noch nie - trauen den Grünen demnach zu, „mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden“. Der SPD trauen das nur vier Prozent zu, der CDU/CSU 18 Prozent – 55 Prozent trauen das allerdings gar keiner Partei zu.

Dass der Grüne Höhenflug von Dauer ist, glaubt trotzdem kaum jemand: Knapp die Hälfte (52 Prozent) der Befragten glaubt an ein baldiges Ende des Aufschwunges. Nur ein Drittel der Befragten (34 Prozent) ist der Auffassung, dass die Grünen die SPD dauerhaft als neue Volkspartei ablösen würden.

Lesen Sie auch: Robert Habeck im spricht Interview über Revolution

Mehrheit fordert Konsequenzen von Seehofer

Bei der Frage nach dem Verantwortlichen für die Wahlschlappe der CSU in Bayern zeichnet sich ebenfalls ein klarer Trend ab: Über die Hälfte der Deutschen (57 Prozent) ist laut RTL/n-tv-Trendbarometer überzeugt, dass die CSU selbst und ihr Parteichef Horst Seehofer für das schlechte Wahlergebnis verantwortlich sind. Das steht auch für 77 Prozent der CSU-Anhänger fest.

Nur ein Drittel der Bundesbürger (34 Prozent) und 21 Prozent der CSU-Anhänger sehen hingegen die Schuld in der Arbeit der Großen Koalition in Berlin. Lediglich die Anhänger der AfD machen die Bundespolitik für den Einbruch der CSU verantwortlich (90 Prozent).

Lesen Sie auch: Kommentar: CSU-Pläne – Koalieren wie Kurz in Wien?

Fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) sind außerdem der Auffassung, Horst Seehofer solle nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei Konsequenzen ziehen und sowohl als CSU-Chef als auch als Innenminister zurücktreten. Das erwarten auch 62 Prozent der Bayern und 67 Prozent der CSU-Anhänger. Nur die AfD-Anhänger sind in ihrer Mehrheit dagegen (75 Prozent).

Seehofer reagierte nach Veröffentlichung der Umfrageergebnisse prompt auf die Schuldzuweisungen an seine Adresse: „Man kann mich kritisieren, aber das zu reduzieren auf den Horst Seehofer, und der ist für alles verantwortlich, das werde ich persönlich nicht mitmachen“, sagte Seehofer am Sonntag im Bayerischen Fernsehen – eher stelle er sein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung.

Andrea Nahles verliert zunehmend an Beliebtheit

Angesichts der SPD-Krise sind 35 Prozent der Bundesbürger der Auffassung, die Sozialdemokraten sollten die Große Koalition verlassen und sich in der Opposition erneuern. Doch dass die SPD sich als Oppositionspartei am Ende tatsächlich erneuern und verloren gegangene Wähler wieder zurückgewinnen könnte, glauben mehrheitlich nur die Anhänger der SPD (60 Prozent) und der Linken (52 Prozent). Knapp die Hälfte (51 Prozent) der Befragten aber glauben das nicht.

Für das immer weiter sinkende Vertrauen in die SPD dürfte laut der Umfrage auch die Parteichefin Andrea Nahles mit verantwortlich sein. Nur 19 Prozent der Bundesbürger sind mit ihrer Arbeit zufrieden, die große Mehrheit (69 Prozent) ist unzufrieden. Sogar die SPD-Anhänger bewerten Nahles negativ (62 Prozent). Auf die Frage, wen die Deutschen ins Kanzleramt wählen würden, sinkt der Wert von Nahles um zwei Prozentpunkte auf nur noch zehn Prozent ab. Das ist der schlechteste Wert, der im letzten Vierteljahrhundert im RTL/n-tv-Trendbarometer für einen potenziellen Kanzlerkandidaten gemessen wurde. Für Merkel statt Nahles würden sich derzeit immerhin noch 43 Prozent entscheiden.

Aber wer könnte es besser machen als Nahles? Trotz ihres schlechten Ansehens sehen 47 Prozent niemanden in der SPD, der für den SPD-Vorsitz geeignet wäre. Von den 29 Prozent der Befragten, die sich eine Alternative zu Nahles vorstellen können, nennen die meisten Olaf Scholz (9 Prozent). Außerdem auf der Wunschliste: Kevin Kühnert (5 Prozent), Martin Schulz und Sigmar Gabriel (je 3 Prozent) sowie Heiko Maas, Katharina Barley und Stephan Weil (je 2 Prozent).

Was die AfD angeht, sind die meisten Deutschen (56 Prozent) überzeugt, dass die AfD den Gipfel ihres Erfolgs erreicht und ihr Wählerpotential weitgehend ausgeschöpft hat. Nur ein Drittel der Bundesbürger (33 Prozent) erwartet allerdings, dass die AfD noch weitere Wähler hinzugewinnen kann. Die Anhänger der AfD bewerten die Aussichten ihrer Partei völlig anders: 88 Prozent von ihnen glauben, dass es mit der AfD noch weiter aufwärts gehen könnte.

Von RND/ots/lf