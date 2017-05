Ein Polizist vor dem Hochhaus in Manchester, in dessen zwölftem Stock Salman Abedi eine Wohnung gemietet hatte.

© imago

Nach dem Anschlag

Zwei weitere Festnahmen in Manchester

Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die britische Polizei am Sonnabendmorgen zwei weitere Verdächtige festgenommen. Damit wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag, bei dem am Montag 22 Besucher eines Konzerts getötet wurden, bereits 13 Verdächtige festgesetzt.