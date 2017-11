Zwei Kandidaten erklären sich zum Wahlsieger

Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández ballte am Sonntag die Siegerfaust. © AP

Honduras

Eine Wahl, zwei Sieger: Im mittelamerikanischen Honduras haben sich zwei Kandidaten zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Sowohl Amtsinhaber Hernández als auch sein Herausforderer Nasralla beanspruchten die Führung des Landes für sich. Das Wahlamt veröffentlichte zunächst keine Ergebnisse.

Tegucigalpa. Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández und sein Herausforderer Salvador Nasralla haben nach der Präsidentenwahl in Honduras beide den Sieg für sich beansprucht. „Wir haben diese Wahl gewonnen“, sagte Hernández am Sonntag vor seinen Anhängern von der konservativen Nationalpartei. Salvador Nasralla vom Oppositionsbündnis Allianz gegen die Diktatur rief in der Nacht seinen Wählern zu: „Ich bin der neue Präsident von Honduras.“

Das Wahlamt gab zunächst keine offiziellen Ergebnisse bekannt. Allerdings gratulierten die Präsidenten von Guatemala und Ecuador dem Amtsinhaber Hernández bereits zur Wiederwahl. Vor dem Wahlamt bezogen Bereitschaftspolizisten Stellung, wie die Zeitung „El Heraldo“ berichtete. Die Regierung rief die Bevölkerung zur Ruhe auf.