Zwei Frauen werfen Trump sexuelle Übergriffe vor

„Seine Hände waren überall“

Küsse auf den Mund, Griff an die Brüste: Mehrere Frauen werfen dem Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner sexuelle Belästigung vor. Das Trump-Team reagiert direkt – und spricht von „Rufmord“.

Washington. Neue Enthüllungen bringen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump noch weiter in Bedrängnis: Zwei Frauen beschuldigen ihn, gegen sie sexuell übergriffig geworden zu sein. Die am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Interviews der „New York Times“ widersprachen der Darstellung des Immobilienmoguls, seine Prahlereien mit Übergriffen aus einer heimlichen Aufzeichnung von 2005 seien „nur Worte“ gewesen und nicht die Beschreibung wirklicher Taten.

Trump-Team spricht von „Rufmord“

Das Wahlkampfteam des Republikaners reagierte umgehend auf die neuen Anschuldigungen und wies den Bericht als reine „Fiktion“ zurück. Es handle sich um einen „komplett falschen“ Artikel und um „Rufmord“, erklärte Trumps Kommunikationsberater Jason Miller.

In ihrem Gespräch mit der „New York Times“ berichtete die heute 74-jährige Jessica Leeds, Trump habe sie vor mehr als 35 Jahren während eines Fluges betatscht, als sie zufällig neben ihm in der ersten Klasse gesessen habe. Sie seien sich nie zuvor begegnet. Der Geschäftsmann habe etwa 45 Minuten nach Abflug die Armlehne hochgeklappt, sie an die Brüste gefasst und auch versucht, ihr unter den Rock zu greifen.

Es habe sich um einen „Überfall“ gehandelt, sagte Leeds. Trump sei „wie eine Krake“ gewesen. „Seine Hände waren überall.“ Sie sei daraufhin aufgestanden und zu einem anderen Platz im hinteren Teil der Kabine geflüchtet.

Die zweite Frau wurde nach eigener Schilderung als damals 22-Jährige im Jahr 2005 im New Yorker Trump Tower von dem Baulöwen belästigt. Sie habe damals am Empfang einer in dem Gebäude ansässigen Immobilienfirma gearbeitet, die Geschäftsbeziehungen zu Trump gehabt habe, berichtete Rachel Crooks. Dem Immobilienmagnaten sei sie erstmals vor einem Fahrstuhl begegnet. Nach der gegenseitigen Vorstellung habe er angefangen, sie zu küssen, zunächst auf die Wangen und dann „direkt auf den Mund“, sagte Crooks.

Trump-Berater Miller bezeichnete den Artikel als „neuen Tiefpunkt“ im Bestreben der Medien, „diese Wahl zu entscheiden“. Er nannte die Vorstellung „absurd“, dass „einer der angesehensten führenden Geschäftsmänner des Planeten“, der für seine Förderung von Frauen bekannt sei, derartige Dinge tun würde.

Übergriffe nicht gemeldet

Trump selbst sagte dem Bericht zufolge in einem Telefonat mit der „New York Times“: „Nichts von dem ist jemals passiert.“ Nach Darstellung der Zeitung war der Präsidentschaftskandidat während des Gesprächs sehr aufgebracht und beschimpfte die mit ihm telefonierende Journalistin als „widerwärtigen Menschen“.

Der Präsidentschaftskandidat war in den vergangenen Tagen bereits durch das Video von 2005 massiv unter Druck geraten, in dem er damit prahlt, sich wegen seiner Berühmtheit alles gegenüber Frauen erlauben zu können. In dem Mitschnitt erzählt Trump, dass er Frauen ohne Umschweife küsse, und fordert den mit ihm plaudernden TV-Moderator auf, Frauen zwischen die Beine zu greifen. Der Republikaner bestritt am Sonntag in seinem TV-Duell mit der Demokratin Hillary Clinton, derartige Übergriffe begangen zu haben.

Die beiden Frauen, die Trump jetzt beschuldigen, wandten sich dem Bericht zufolge nie an die Behörden. Leeds sagte, sie habe sich damals auch nicht bei der Flugzeugbesatzung beschwert. Sie begründete dies damit, dass den Frauen in den damaligen Zeiten beigebracht worden sei, an derartigen Übergriffen seien sie selber schuld. Crooks sagte, die Angelegenheit sei für sie kompliziert gewesen, weil sie in demselben Gebäude wie Trump gearbeitet habe.

Von afp/dpa/RND/zys

Washington