Berlin

Zwei Drittel der Deutschen erwarten von der Bundesregierung zusätzliche Anstrengungen, um den Einfluss der türkischen Regierung und der Erdogan-Partei AKP in Deutschland zu begrenzen. Das geht aus dem neuen RND-Wahlmonitor hervor, einer Repräsentativ-Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auf die Frage, ob die Bundesregierung genug unternehme, um den Einfluss der türkischen Regierung und der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hierzulande zu begrenzen, antworteten 67 Prozent der Befragten mit Nein. Acht Prozent waren der Meinung, die Bundesregierung unternehme in dieser Hinsicht genug. Fünf Prozent meinten, sie solle weniger tun, um den Einfluss von türkischer Regierung und AKP in der Bundesrepublik zu begrenzen. 20 Prozent antworten mit „Weiß nicht“.

Laut RND-Wahlmonitor sprechen sich 76 Prozent der Deutschen dafür aus, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endgültig zu beenden.

Von Rasmus Buchsteiner/RND