Parteiführer Marian Kotleba der rechtsextremen LSNS.

© AP

Regionalwahlen

Zugewinne für Rechtsextremisten in der Slowakei erwartet

2013 schockte das Ergebnis der vermeintlich unwichtigen slowakischen Regionalwahlen sogar das Ausland. Der Neofaschist Kotleba gewann in der flächengrößten Region. Am Samstag war ein Erstarken der Extremisten auch in anderen Regionen möglich.