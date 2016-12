Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat bestritten, etwas über das getötete Mädchen Peggy aus Oberfranken gewusst zu haben.

NSU-Prozess

Zschäpe: Ich weiß nichts zum Fall Peggy

Hat der mutmaßliche NSU-Terrorist Böhnhardt die neunjährige Peggy getötet? Ermittler fanden seine DNA am Fundort der Leiche. Ihn können sie zwar nicht mehr befragen – aber Beate Zschäpe. Und am Donnerstag hat sie erklärt, was sie dazu weiß: nichts.