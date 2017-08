Aiman Mazyek reagierte erfreut auf die Bertelsmann-Studie.

Bertelsmann-Studie

Zentralrat der Muslime sieht sich bestätigt

Die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie stoßen bei Aiman Mazyek, Zentralrat der Muslime in Deutschland, auf positive Resonanz. Die am Donnerstag vorgestellte Studie bescheinigte der Integration von muslimischen Einwanderern in Deutschland eine gute Entwicklung.