Fernsehturm auf dem Alexanderplatz in Berlin. Die Berliner wählen am 18. September das Abgeordnetenhaus neu. © Maurizio Gambarini

Wahlen

Zeichen stehen auf Rot-Grün-Rot in Berlin

Rund 2,5 Millionen Berliner dürfen am Sonntag wählen. Die rot-schwarze Koalition muss wohl einpacken, die AfD könnte in ihr zehntes Landesparlament einziehen. Hochschulen und Verkehrsbetriebe riefen zum Gang an die Urne auf.