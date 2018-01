Rauch steigt aus dem Intercontinental Hotel in Kabul auf. Insgesamt seien sechs Zivilisten getötet worden, unter ihnen eine Ausländerin.

Anschlag

Zehn Menschen sterben bei Angriff auf Kabuler Hotel

Bewaffnete stürmen ein gut bewachtes Hotel in Kabul. 13 Stunden hält der Konflikt mit Sicherheitskräften an. Am Ende kostet die Auseinandersetzung mindestens zehn Menschen das Leben.