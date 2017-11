Zarrab belastet türkischen Ex-Minister schwer

New York. Er sollte eigentlich auf der Anklagebank sitzen. Stattdessen steht er jetzt im Zeugenstand: der 34-jährige Reza Zarrab, einst einer der prominentesten Geschäftsleute der Türkei, von Staatschef Recep Tayyip Erdogan persönlich als „Exportchampion des Jahres“ geadelt – und jetzt so etwas wie Erdogans Nemesis.

Der iranisch-türkische Unternehmer wird beschuldigt, ab 2011 mit illegalen Gold- und Geldtransaktionen das US-Embargo gegen den Iran unterlaufen zu haben. Mehrere Milliarden Dollar soll Zarrab so aus der Türkei in den Iran transferiert haben. Das könnte jahrzehntelange Haft bedeuten. Nun packt Zarrab aus, in der Hoffnung auf eine milde Strafe.

Der iranisch-türkische Geschäftsmann Reza Zarrab (Archiv). Quelle: dpa

Vor einem Bundesgericht in New York identifizierte Zarrab den früheren Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank, Hakan Atilla, als Mitverschwörer. Gedeckt worden seien die illegalen Geschäfte vom damaligen Wirtschaftsminister Zafer Caglayan, der dafür Bestechungsgelder von rund 50 Millionen Dollar kassiert habe. Zarrab war im März 2016 am Flughafen Miami vom FBI festgenommen worden, als er mit Frau und Tochter auf dem Weg nach Disney World war. Den Bankmanager Atilla schnappte das FBI ein Jahr später bei einem Besuch in New York.

Manche Beobachter meinen rückblickend, Zarrabs Reise nach Miami am 19. März 2016 und die Festnahme seien eine Inszenierung gewesen: Nachdem sein iranischer Partner Babak Sandschani wegen Korruption Anfang März 2016 in Teheran zum Tode verurteilt wurde, habe er um sein Leben gefürchtet und den Schutz des FBI gesucht.

Noch steht der Prozess erst am Anfang. Wer weiß, was Zarrab noch alles aussagen, wen er als Mitwisser benennen wird. Die Ermittlungsakten, die auf dem Tisch von Richter Richard Berman liegen, haben es in sich. Da gibt es zum Beispiel einen Telefonmitschnitt vom Dezember 2013, auf dem der damalige Premier Erdogan zu hören sein soll, wie er seinen Sohn anweist, gebunkerte Bargeld-Millionen schnellstens aus dem Haus zu schaffen. Erdogan bezeichnet die Aufnahme als Fälschung.