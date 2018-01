Ein Heft mit dem Aufdruck „Deutsches Reich Reisepass“. Es ist der Reisepass der sogenannten Reichsbürger.

Bericht

Zahl der Reichsbürger weiter gestiegen

Die Szene der sogenannten Reichsbürger in Deutschland wird immer größer. So heißt es in einem Bericht unter Berufung auf die Verfassungsschutzämter der Länder. So sei die Zahl der Reichsbürger und sogenannten Selbstverwalter binnen Jahresfrist um mehr als 50 Prozent gestiegen – auf nunmehr 15.600 im Januar 2018.