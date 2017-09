Etwa zwei von drei Ablehnungsbescheiden landen laut Bundesregierung vor Gericht.

Flüchtlingskrise

Zahl der Asylklagen steigt stark

Immer mehr Flüchtlinge in Deutschland klagen gegen ihren Asylbescheid. Die Zahl der anhängigen Verfahren an deutschen Gerichten hat sich seit Ende 2016 nahezu verdoppelt. Menschrechtler sehen den Grund in mangelhaften Verfahren.