Xis Traum von der Supermacht

Peking. Der Begriff Kommunismus bringt Zhu zum Lachen. Seit mehr als 30 Jahren schuftet er auf Baustellen, schleppt Betonplatten, baut Straßen, Schienentrassen und Brücken. Zhu zeigt auf seine rechte Schulter. Sie hängt schief. Vor vier Jahren war er vom Gerüst gefallen, hatte sich die Rippen gebrochen. Die Knochen wuchsen schief zusammen. Krankengeld? Gab es nicht. Sobald er wieder auf den Füßen war, musste er wieder zurück auf den Bau.

Derzeit gehört der 56-Jährige zu einem Bautrupp, der das Pekinger In-Viertel Sanlitun aufhübscht, zwei Straßenzüge mit Luxusgeschäften, Bars und Restaurants im wohlhabenden Ostteil der chinesischen Hauptstadt. Frauen in hochhackigen Lackschuhen flanieren auf den auch von Zhu zuvor gefertigten Gehwegen. „Wenn bunte Blumen vor dem Parteitag Kommunismus bedeuten, ja, dann haben wir ihn“, sagt Zhu. „Mir persönlich hat er aber nichts gebracht.“

Für den 19. Parteikongress der Kommunistischen Partei (KP), der am Mittwoch begann, hat sich Peking herausgeputzt. In der gesamten Innenstadt wurden großzügig Stauden gepflanzt, Kübel mit lilafarbenen und roten Blumen aufgestellt. Insgesamt 2287 Abgesandte aus allen Landesteilen sind nach Peking gekommen, um die Führung sowie die politischen Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Zugleich verschärfen die Behörden seit Wochen die Zensur. Mit dem verschlüsselten Textnachrichtendienst Whatsapp etwa konnte man zunächst keine Fotos mehr versenden und nicht mehr telefonieren. Seit Ende September sind auch keine Textnachrichten mehr möglich. Viele Internetseiten und soziale Medien, darunter Facebook, Google-Dienste und ausländische Medien wie die Internetseite der „New York Times“, sind in China ebenfalls gesperrt. Reporter ohne Grenzen zählt Chinas Präsident Xi Jinping zu den größten Feinden der Pressefreiheit weltweit.

Seit nunmehr 68 Jahren regiert die KP das bevölkerungsreichste Land der Welt, das global die zweitgrößten Volkswirtschaft ist. Der einwöchige Parteitag legt die Politik der nächsten fünf Jahre fest. Offiziell definiert sich die Volksrepublik auch weiterhin als Arbeiter- und Bauernstaat. Zugleich zählt Peking die meisten Milliardäre der Welt mit mehr Superreichen als London oder New York.

Während vor einem Luxuseinkaufszentrum in Sanlitun Ferraris, Bentleys und Teslas parken, werden auf einer großen digitalen Leinwand salutierende Soldaten der Volksbefreiungsarmee gezeigt, die den Errungenschaften der KP huldigen. Unter der Leinwand wiederum sitzt eine bettelnde Frau in zerschlissenen Klamotten mit ihrem behinderten Sohn und hofft, dass einer der aufgetakelten Passanten ein paar Yuan-Scheine für sie übrig hat. Kommunistische Parolen, Armut und glitzernder Raubtierkapitalismus – wie passt all das zusammen?

Delegierte, Zentralkommitèe, Politbüro: So funktioniert die KP in China. Quelle: RND

Ein Antwort hat Wang Yiwei. Der 45-Jährige ist Direktor des Zentrums für Europäische Studien an der renommierten Pekinger Renmin-Universität. Er hat sich intensiv mit der Entwicklung politischer Systeme in Europa, Nordamerika und der halben Welt beschäftigt. Trotz der vielen Daimlers, Audis und BMWs auf Pekings Straßen auf der einen und den vielen weitgehend mittellosen Wanderarbeitern auf der anderen Seite – er ist zutiefst überzeugt, dass sich sein Land weiter auf dem sozialistischen Pfad befindet. China habe den Kommunismus nur noch nicht erreicht. Das Ziel werde aber weiter verfolgt. Die vielen Luxuskarossen auf Pekings Straßen? Darin sieht er kein Problem. „Schließlich muss erst einmal ein gewisser Wohlstand geschaffen werden, um überhaupt umverteilen zu können.“

Armut hat abgenommen – wenn auch nur moderat

Tatsächlich hat in China die Armut abgenommen. Die Zahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze lebten, lag in China 1981 noch bei über 800 Millionen. Derzeit müssen rund 43 Millionen mit weniger als 1,20 Dollar am Tag auskommen und gelten als absolut arm. Bis 2021, dem 100. Geburtstag der KP, soll es niemanden mehr geben, der in China noch hungert, lautet das Ziel.

Zugleich steigen die Löhne weiter kräftig, die Mittelklasse wächst, die Vermögen ebenso – Letzteres um das sechsfache in den vergangenen sieben Jahren. Chinas KP hat Schlüsseltechnologien definiert, die mit Milliarden gezielt gefördert werden: Raumfahrt, Elektromobilität, Flugzeugindustrie, Digitaltechnologie. Planwirtschaft wie aus dem Bilderbuch – nur dass diese Industrien in Chinas anders als einst in den realsozialistischen Ländern des Ostblocks technisch auf dem modernsten Stand sind und weltweit konkurrenzfähig.

Xis große Rede: „Unser Problem ist, dass unsere Entwicklung unausgewogenen und unangemessenen ist.“

Zum Auftakt des Parteikongresses in Peking rief Präsident Xi am Mittwoch zu verstärkten Anstrengungen auf, um Wohlstand zu schaffen und dem „Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära“ zum Erfolg zu verhelfen. Die Streitkräfte sollen modernisiert und zu einem Militär von „Weltklasse“ ausgebaut werden. „Der Wiederaufstieg der Nation ist der größte Traum des chinesischen Volkes“, sagte der Parteichef vor goldenem Hammer und Sichel neben roten Fahnen in der Großen Halle des Volkes. Während Xi die Fortschritte im Land hervorhob, wies er auch auf „Unzulänglichkeiten in unserer Arbeit“ und „akute Probleme“ hin. „Unser Problem ist, dass unsere Entwicklung unausgewogenen und unangemessenen ist.“ Er bekräftigte frühere Beschlüsse, dass der Markt eine „entscheidende Rolle“ spielen solle, hob aber im gleichen Satz hervor, dass der Staat „seine Rolle besser spielen muss“.