Der alte und neue Generalsekretär Xi Jingping ist mit einer unübertroffenen Machtfülle ausgestattet.

Kommunistische Partei

Xi Jingping bleibt Generalsekretär

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird eine zweite Amtszeit an der Spitze der Kommunistischen Partei seines Landes antreten. Das Zentralkomitee der Partei bestätigte ihn am Mittwoch für fünf weitere Jahre als Generalsekretär. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.