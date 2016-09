Wolfsburger Polizei-Affäre wird zur Schlammschlacht

Die Affäre um den abgelösten Wolfsburger Polizeichef Hans-Ulrich Podehl (60) wird zur Schlammschlacht. Nun ist ein Brief an Lokalmedien lanciert worden, in dem ein kleiner Mitarbeiterkreis vom Braunschweiger Polizeipräsidenten Michael Pientka fordert, die Rückkehr der versetzten Kripo-Chefin (35) am Mittwoch auf ihren Dienstposten in Wolfsburg zu stoppen.