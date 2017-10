Wohin steuert Tschechien nach der Wahl?

Umstrittener Wahlsieger

Nach Polen und Ungarn siegt der Populismus nun auch in Tschechien – wenn auch unter anderen Vorzeichen. Viel hängt nun davon ab, mit wem der Milliardär Andrej Babis in eine Koalition geht.

Prag. Der umstrittene Milliardär und Euroskeptiker Andrej Babis hat die Parlamentswahl in Tschechien mit einem massiven Vorsprung gewonnen. Der Populist kam mit seiner Protestbewegung ANO („Ja“) auf 29,6 Prozent der Stimmen, ein Zuwachs von knapp 11 Prozent gegenüber 2013. Der Ex-Finanzminister Babis will „den Staat wie eine Firma lenken“ und wird in den Medien deshalb auch „der tschechische Donald Trump“ genannt.

Analysten sprachen von einem „politischen Erdbeben“ und einem „Hurrikan“. Die Sozialdemokraten (CSSD), die bisher den Regierungschef gestellt hatten, erlebten ein Debakel. Sie stürzten trotz einer boomenden Wirtschaft von 20,5 Prozent auf 7,3 Prozent ab. Die Wahlbeteiligung war mit 60,8 Prozent etwa gleich hoch wie 2013. Das geht aus dem am Samstag veröffentlichten vorläufigen Ergebnis der Statistikbehörde CSU hervor.

Babis wird des EU-Subventionsbetrugs in Millionenhöhe verdächtigt

Populisten verschiedener Lager hatten zuletzt auch in anderen europäischen Ländern Zulauf bekommen. Vor einer Woche erhielt die rechtspopulistische FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich 25,97 Prozent der Stimmen. Im September schaffte die AfD erstmals den Einzug in den Bundestag. Bei der Präsidentenwahl in Frankreich kam Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National bis in die Stichwahl, verlor aber gegen Emmanuel Macron.

Babis kündigte eine schnelle Regierungsbildung an. Er habe alle Parteivorsitzenden per SMS zu Gesprächen eingeladen, sagte der 63-Jährige schon am Wahlabend vor jubelnden Anhängern in Prag. Am Sonntag standen erste informelle Treffen mit der kommunistischen KSCM (7,8 Prozent) und der Bürgermeisterpartei STAN (5,2 Prozent) auf dem Programm. Aufgrund der Sitzverteilung braucht Babis mindestens zwei kleinere Partner zum Regieren.

Im Wahlkampf hatte sich der gebürtige Slowake als Euroskeptiker, scharfer Kritiker der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gegner einer tieferen EU-Integration profiliert. Seinen Gegnern und den Medien warf der zweitreichste Tscheche am Wahlabend eine „Desinformationskampagne“ vor. „Wir sind keine Gefahr für die Demokratie“, sagte Babis im Sender CT.