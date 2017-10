Wo Integration unerwünscht ist

Transitzentren in Bayern

Die Union will Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive künftig bundesweit in Transitzentren sammeln – damit sie hierzulande nicht heimisch werden. In Bayern gibt es die umstrittenen Lager bereits. Die Erfahrung zeigt: Eine Garantie für schnellere Abschiebungen geben sie nicht.

Ingolstadt. Die Stimmung in dem umzäunten Containerdorf in der Neuburger Straße in Ingolstadt ist gut – gemessen daran, dass hier Flüchtlinge nur zu einen Zweck untergebracht sind: Sie sollen Deutschland so schnell wie möglich wieder verlassen. Die Wachfrau am Eingang nimmt dem Besucher den Führerschein ab, ansonsten gibt es keine Kontrolle, sie wünscht „alles Gute“. In der Unterkunft am Audi-Kreisel und nahe einer Shoppingmall grüßen die Menschen freundlich, die Kinder sagen „hello“, die meisten sind aus der Ukraine. Oleg Skorba wird umringt und angesprochen, gleich beginnt er mit seiner Arbeit. Für ein Minigehalt von 80 Cent pro Stunde übersetzt er als Dolmetscher für die Caritas-Asylsozialberaterinnen vom Ukrainischen und Russischen ins Englische.

„Ich mache das gern“, sagt Skorba, „es ist besser als Nichtstun.“ Er dreht mit dem Zeigefinger Kreise an seiner Schläfe: „Und es hält den Kopf fit.“ Doch weiß der 41-Jährige sehr genau, dass Deutschland ihn nicht haben will. Dass er mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern wird gehen müssen, ohne Anrecht auf Asyl oder einen anderen Aufenthaltsstatus. Über die Monate hat er gesehen, dass alle anderen Ukrainer aus der Unterkunft zurückkehren mussten. „Selbst meine Kinder wissen“, sagt Oleg Skorba und benutzt einen drastischen Ausdruck, „dass wir zurückdeportiert werden.“

Bloß keine Wurzeln schlagen

Skorba wohnt und arbeitet im sogenannten Transitzentrum in Ingolstadt. Der Asylbewerber ohne Chance auf Anerkennung ist damit in den Augen der Unionsparteien so etwas wie ein Musterbeispiel für die Asylpolitik. Im Streit von CDU und CSU über Obergrenzen und Asylrecht der vergangenen Wochen gehörte es zu dem insgesamt brüchigen Formelkompromiss, dass die Union in den Koalitionsverhandlungen gemeinsam dafür eintreten will, das bayerische Modell der Transitzen­tren für ganz Deutschland einzuführen. Das Ziel: Flüchtlinge, die eine geringe Chance auf ein Bleiberecht haben, sollen dort ein schnelles Asylverfahren bekommen und anschließend schnell wieder abgeschoben werden, bevor sie in Deutschland Wurzeln schlagen.

Bayern geht mit dem Zentrum in Manching und seiner Dependance im benachbarten Ingolstadt sowie mit drei weiteren Flüchtlingszentren schon seit zwei Jahren einen eigenen Weg bei der Behandlung von Flüchtlingen. Die CSU ist mächtig stolz darauf. Die anderen Zentren sind in Bamberg, Deggendorf und Regensburg. Von Ende 2015 an, als die Flüchtlingskrise gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte, eröffnete die CSU-Regierung eines nach dem anderen, ursprünglich für Balkan-Flüchtlinge, die kaum Chancen auf ein Bleiberecht haben, weil sie aus sicheren Herkunftsländern stammen, ihre Identität verschleiern oder sich den Behörden gegenüber unkooperativ verhalten. Mittlerweile sind sie vor allem mit Asylbewerbern aus anderen Ländern belegt, die gleichfalls kaum ein Aufenthaltsrecht erlangen: Nigerianer, Äthiopier – oder eben Ukrainer. Sie sollen dort schnelle Verfahren erhalten, das Bundesamt für Migration (Bamf) hat Außenstellen errichtet.