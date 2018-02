Für viele Menschen ein Problem: Im Frühjahr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, im Herbst eine zurück.

© dpa

Abstimmung im EU-Parlament

Wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Züge bleiben stehen, Menschen können nicht mehr richtig schlafen: Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht. In gut sechs Wochen ist es wieder so weit: Dann beginnt die Sommerzeit. Das Europäische Parlament will das ändern. Heute stimmen die Abgeordneten über einen Vorstoß zum Ende der Zeitumstellung ab.