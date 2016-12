In Ostdeutschland besonders aggressiv: NPD-Aufmarsch am 1. Mai in Schwerin.

© Foto: dpa

Bundesverfassungsgericht

Wird die NPD nur im Osten verboten?

Im Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD bahnt sich ein überraschender Richterspruch in Karlsruhe an. Das Bundesverfassungsgericht könnte ein Teilverbot der Partei verkünden. Aber was kann so ein Urteil bewirken?