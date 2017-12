„Wir sind Überzeugungstäter“

Berlin. Er ist nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungen scharf kritisiert worden, jetzt zieht FDP-Chef Christian Lindner Bilanz. Schauplatz des Gesprächs ist das „Felice“, der Lieblingsitaliener des FDP-Vorsitzenden in Berlin-Prenzlauer Berg.

Frage: Herr Lindner, wir treffen Sie bei Ihrem Lieblingsitaliener hier in Berlin. Wie wichtig sind solche Lieblingsorte für Spitzenpolitiker?

Lindner: Jeder Mensch braucht Vertrautheit und Freundschaft. Dazu gehören Menschen, die mir etwas bedeuten, aber auch Orte wie dieses Restaurant hier. Es liegt nur einen Steinwurf von unserer Wohnung entfernt. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich abends oft spät heimkomme. Dann ist es gut, hier noch großartige Penne zu bekommen.

Frage: Ist jetzt nach dem Stress der vergangenen Monate wieder Genuss angesagt?

Lindner: Nicht unbedingt. Im Wahlkampf und während der Sondierungen konnte ich mein übliches Sport-Programm nicht durchhalten. Deshalb habe ich ein paar Kilo zugenommen. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg zum Normalmaß.

Frage: Wie sieht Ihr Sportprogramm aus?

Lindner: Ich habe hier in Berlin ein Rudergerät. Da schaue ich dann fast jeden Tag ein Stunde aktuelle Serien und lege mich in die Riemen.

Frage: Sie waren als kleiner Junge etwas dicklicher, wenn man das sagen darf. Wie wichtig ist der BMI für einen Politiker?

Lindner: Gar nicht wichtig. Man muss als Politiker mit sich im Reinen sein, egal wie viele Kilo man auf der Waage hat. Nur so lassen sich die Hagelstürme durchstehen, die Entscheidungen mit sich bringen.

Frage: So einen Hagelsturm hat es nach Abbruch der Jamaika-Gespräche gegeben. Auf wessen Rat hören Sie in solchen Momenten?

Lindner: Als wir in den Sondierungen wussten, dass für eine Regierungsbeteiligung keine Basis besteht, haben wir gemeinsam in der Parteiführung diese Entscheidung getroffen. Dass sich die Kritik aber vor allem auf den Vorsitzenden konzentriert, liegt in der Natur der Sache. Ich kann damit umgehen, weil ich von unserer Linie überzeugt bin. Kurzfristig wäre es vielleicht einfacher gewesen, in die Regierung einzutreten. Doch langfristig wäre Jamaika wegen der ganzen Widersprüche und teuren Vorhaben auseinandergenommen worden. Belastbares Vertrauen, um auch unerwartete Krisen zu bewältigen, gab es nicht.

„Die Unterschiede zwischen Union und FDP wären überbrückbar gewesen“, sagt Christian Lindner im Interview. Quelle: Florian Gaertner/photothek.netFlorian Gaertner/photothek.net

Gab es unter den vielen Reaktionen auf Ihr Nein zu Jamaika auch Anfeindungen und Bedrohungen?

Nein. Unsere Entscheidung, nicht in eine Regierung einzutreten, war für Deutschland ungewöhnlich und daher polarisierend. Deshalb gibt es Ablehnung, aber auch jede Menge positive Reaktionen, weil wir uns an das halten, was wir vor der Wahl gesagt haben.

In CDU und CSU heißt es, Sie hätten beleidigt die Sondierungen abgebrochen, weil die Union zu viel mit den Grünen gesprochen habe.

Das ist nachträgliche Legendenbildung. Wir haben die Sondierungen abgebrochen, weil es keine inhaltlich tragfähige Basis gab. Frau Merkel wollte in der Kontinuität ihrer Politik bleiben. Den Grünen ist sie dennoch weit entgegen gekommen – wohl aus der Vermutung heraus, dass die Freien Demokraten ohnehin mitmachen würden. Wir meinen es mit der Erneuerung unseres Landes aber ernst. Wir setzen Vertrauen in den einzelnen Menschen, immer mehr Bevormundung lehnen wir ab. Leider sind wir am Tisch damit recht allein geblieben.

Wer bei der Union hätte etwas grundlegend anders machen müssen?

Die Unterschiede zwischen Union und FDP wären überbrückbar gewesen. Mancher wollte aber wohl die 2013 nicht geglückte schwarz-grüne Koalition mit Hilfe der FDP ins Amt bringen. Wir haben mehrfach intern und extern darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit von Jamaika gegen null geht, wenn das die Absicht ist.

Und es kam nichts von der Kanzlerin?

Auf unsere Anregung hin wurde zuletzt versucht, für die Parteien jeweils wichtige Kernprojekte herauszuarbeiten. Am Sonntagabend sind aber für uns entscheidende Positionen gekippt worden. Wir wollen zum Beispiel die finanzpolitische Eigenverantwortung der Euro-Mitgliedstaaten stärken, die Grünen wollen dagegen mehr gemeinsame Geldtöpfe. Die CDU hat sich leider der grünen Position angenähert und uns dabei verloren.

Hat sich Jamaika im Bund ein für allemal erledigt?

In der aktuellen politischen und personellen Konstellation macht ein neuer Anlauf keinen Sinn. Was nach der nächsten oder übernächsten Wahl ist, kann niemand sagen. Wir wollen jedenfalls gestalten, wenn es geht. Die FDP bleibt deshalb eine Partei der Mitte, die sich nicht einmauert.

War es nicht anmaßend zu glauben, mit gut 10 Prozent der Wählerstimmen 100 Prozent des Wahlprogramms durchdrücken zu können?

Wir regieren in Kiel, Düsseldorf und Mainz in unterschiedlichen Koalitionen. Das zeigt unsere Fähigkeit zum Kompromiss. Aber es gibt eben Grenzen. Ich empfinde es übrigens als verstörend, dass Parteien vorgeworfen wird, wenn sie sich an Zusagen gebunden fühlen, die sie vor der Wahl gegeben haben.